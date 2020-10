Côte d’Ivoire: Joël NGUESSAN manœuvre en coulisses pour mettre sur orbite Tidjani THIAM

Une exclusivité de Confidentiel Afrique. Selon des sources bien informées, le scrutin présidentiel en Côte d’Ivoire prévu le 31 octobre prochain, risque d’être ajourné. L’exclusion des candidatures de Guillaume SORO, de Laurent GBAGBO et la persistance de dysfonctionnements qui entachent la régularité de ce scrutin électoral décisif, loin d’agréer bon nombre d’organisations politiques régionales, internationales et de chancelleries, risque de plomber la qualité et la sincérité de l’expression populaire. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, plusieurs organisations diplomatiques crédibles s’activent pour un report du scrutin présidentiel d’octobre prochain et étudient des schémas de sortie de crise politique dans laquelle est englué le pays. Face à l’énigme d’une tenue hypothétique ou d’un report de l’élection présidentielle, Joël NGUESSAN, une figure politique très connue du landerneau politique ivoirien, actuel membre du Secrétariat exécutif du RHDP, ancien porte-parole du RDR, s’investit en coulisses, pour tirer d’affaire le Commandant des Troupes, Alassane OUATTARA. Le baron Joel NGUESSAN est à la manœuvre depuis plusieurs jours. Selon des informations autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, le jocker caché du gourou RHDP, est le brillant banquier franco-ivoirien Tidjani THIAM. Ce dernier, grosse tête en or du secteur bancaire et financier hexagonal dirigeait le prestigieux établissement bancaire helvète depuis 2015, avant de jeter l’éponge le 14 février 2020. Tidjani THIAM est perçu auprès de certains cercles lucides et moins clivants du RHDP, la solution clé de la sortie de crise, si l’élection présidentielle recevait un non quitus de la part des organisations internationales. Une mission diplomatique mixte internationale de haut niveau est attendue dans la capitale ivoirienne lundi 5 Octobre 2020 pour une opération commando de décrispation de la tension politique qui sévit sur la Lagune Ébrié.



Alors que le navire RHDP peine toujours à rassurer et à convaincre la classe politique ivoirienne et tangue tout droit vers les épaves de Vridi, Joël NGUESSAN, devenu subitement l’illuminé d’un parti en pleine tempête, reussira-t-il l’alchimie politique de sortie de crise avec le cheval de Troie Tidjani THIAM ? C’est toute l’équation.