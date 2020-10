Côte d'Ivoire : L'interdiction de manifestations prolongée jusqu'au 1er novembre

Le gouvernement ivoirien a prolongé l'interdiction de manifestations sur la voie publique sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 01er novembre 2020.







"En vue de prévenir les troubles à l’ordre public, la mesure de suspension des marches, sit-in et autres manifestations sur la voie publique, sur toute l’étendue du territoire national est prorogée jusqu’au 1er novembre 2020″, informe le communiqué signé des ministères de l’Administration du territoire et de la décentralisation et de la Sécurité de la protection civile.







"Toutefois, les manifestations organisées dans le cadre de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle du 31 octobre ne sont pas concernées par cette mesure", précise le texte.