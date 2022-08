Côte d’Ivoire: Simone Gbagbo s’exprime lors du lancement de son parti

Le MGC, parti de social-démocratie visera les prochaines échéances électorales et n'hésitera pas à affronter le PPA-CI, le parti de Laurent Gbagbo avec qui, Simone Gbagbo est en instance de divorce. La principale intéressée n'a pas caché ses ambitions.



« Quand une organisation se proclame parti, c’est qu’il a l’intention de mener le combat pour accéder au pouvoir. Nous souhaitons avoir des candidats pour les municipales à venir, pour les présidentielles à venir. Alors vous vous demandez: est-ce que j’accepterais de me retrouver confrontée au président Gbagbo ? C’est ça votre problème, n’est-ce pas ? Mais une fois que le parti aura décidé qui va être candidat, eh bien ce candidat-là se battra pour gagner les élections quels que soient les autres candidats qui sont en face. Le PPA-CI a reçu une invitation, le PPA-CI n’est pas venu. Nous avons pris acte de cela mais nous n’en voulons pas non plus au PPA-CI. Chacun trace son chemin. »