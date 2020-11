Côte d’Ivoire après les troubles électoraux, malaise au sein des franc-maçons

« En coulisses, les tensions montent au sein de la Grande Loge de Côte d’Ivoire (GLCI), dont le grand maître est Hamed Bakayoko. En voici les raisons. Plusieurs francs-maçons au sein de la GLCI, la principale obédience maçonnique forte de 40 loges et d’environ 2 000 membres, reprochent à leur grand maître Hamed Bakayoko (le Premier ministre et ministre de la Défense de Côte d’Ivoire) de ne pas soutenir, au nom de la fraternité, les cadres de l’opposition – notamment ceux du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et de l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI). Limogés Des « frères de lumière » qui ont préféré ne pas rejoindre les rangs de la formation présidentielle – le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), dont Bakayoko est l’un des vice-présidents – ont été limogés.



Certains ont d’ailleurs été emprisonnés, à l’instar de Georges Philippe Ezaley, interpellé le 3 novembre à la résidence de Cocody-Ambassades de l’ex-chef de l’État Henri Konan Bédié. À LIRE Côte d’Ivoire : dans le secret de la rencontre Ouattara-Bédié Ezaley fait partie des pontes de la GLCI.