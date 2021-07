Côte d'Ivoire : le Premier ministre annonce la relance du Conseil national contre la vie chère

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, a annoncé samedi lors d'une visite à Adjamé, la relance du Conseil national contre la vie chère.



« Au marché d’#Adjamé, je suis venu parler simplement et directement avec les Ivoiriennes et les Ivoiriens du coût de la vie quotidienne et des hausses de prix parfois observées, parfois excessives », a posté le Premier ministre sur facebook.



Il a fait savoir que Le gouvernement fait de cette question une priorité. Et dès la semaine prochaine, le Conseil National de Lutte contre la Vie Chère sera relancé. "Les contrôles seront renforcés, les abus punis. C’est ça agir pour une #CIV225 plus juste et solidaire !", a-t-il dit.