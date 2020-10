Côte d'Ivoire: le cacao s'invite dans la campagne présidentielle

La Côte d'Ivoire est le 1er producteur mondial de cacao, avec 40% du marché. Le cacao représente 10 % du PIB ivoirien, 40 % de ses recettes d'exportation, et fait vivre 5 millions de personnes, soit environ un cinquième de la population ivoirienne, selon la Banque mondiale. Le pays compte environ 1 million de producteurs, d’où l’intérêt pour tout candidat à la présidentielle de s’attirer leurs bonnes grâces.



Et le candidat Ouattara ne lésine pas sur les moyens. Après la prime de 400 dollars la tonne, négociée l’an dernier, destinée au producteur, et qui entre en vigueur pour cette campagne 2020 2021, le gouvernement concède une forte hausse du prix d’achat, de 825 F à 1000F le kilo cette année, en « bord de champs », selon la terminologie employée, rapporte notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto.



Le conseil Café-Cacao a entériné la promesse, faite par le président Alassane Ouattara lors de sa récente visite dans la région de Moronou, une des plus riches en cacao, près de Yamoussoukro. Cette mesure est annoncée en pleine période électorale et en plein fief du PDCI de son adversaire Henri Konan Bédié.



Aussi quand Kobenan Kouassi Adjoumani, le ministre de l’Agriculture et directeur de campagne associé d’Alassane Ouattara s’adresse aux planteurs, c’est pour leur rappeler les échéances prochaines. « Le 31 octobre, vous serez appelés aux urnes ! Dieu merci, votre bienfaiteur est candidat, chers parents producteurs ! Pouvez-vous, solennellement devant lui aujourd'hui, prendre l'engagement de vous mobiliser comme un seul homme derrière lui ?! Acceptez-vous de voir le président Alassane Ouattara continuer à défendre les producteurs que vous êtes ?! »



Dans un milieu agricole réputé plutôt favorable au PDCI, l’enjeu est de taille. A la faveur de l’annonce du prix de cette année, Alassane Ouattara leur adresse aussi un message personnel. « Je vais vous dire que moi je suis votre ami, vous pouvez compter sur moi ! »



Le prix annoncé par le conseil Café-Cacao correspond au minimum demandé par le syndicat des producteurs. Celui-ci salue la décision, mais il espère davantage dans les années à venir, et surtout, déjà, que ce prix d'achat sera respecté tout au long de la récolte, ce qui n'est que rarement le cas.