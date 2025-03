Côte d'Ivoire: quinze partis d'opposition se regroupent pour peser sur le processus électoral

Baptisée Coalition pour une alternance pacifique – Cap Côte d’Ivoire, cette nouvelle plateforme veut peser sur le processus électoral. Parmi ses principales revendications, il y a la révision de la liste électorale avant la présidentielle, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote et l’audit de la liste électorale.



« Obtenir des réformes électorales »

« L’objectif est de se battre pour obtenir des réformes électorales qui garantissent une élection transparente, crédible et sans violence », explique Dominique Traoré, vice-président du MGC. Mais au-delà des revendications, une question se pose : cette coalition ira-t-elle jusqu’à désigner un candidat unique pour la présidentielle ? « Les modalités de participation seront débattues au sein de la plateforme », répond Soumaïla Bredoumy, le porte-parole du PDCI.



Cependant, une absence de taille est à noter, celle du PPA-CI, le parti de l’ancien président Laurent Gbagbo. Selon son président exécutif, Sébastien Djédjé Dano, le parti « travaille sur l’appel à l’union de l’opposition lancé par Laurent Gbagbo en juillet dernier à Bonoua ».



Une triangulaire qui pourrait fragiliser le parti au pouvoir...

Une « preuve que l’opposition n’est pas homogène », analyse le politologue Geoffroy Julien Kouao. Pour ce juriste, cette configuration ouvre la voie à une élection à trois blocs : « Le RHDP d’un côté, le PPA-CI de l’autre et cette nouvelle coalition menée par le PDCI-RDA ». Et il ajoute : « Contrairement à ce qu’on pourrait penser, cette triangulaire pourrait fragiliser le parti au pouvoir en cas de second tour ».