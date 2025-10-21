Côte d’Ivoire : une campagne sous tension à 4 jours de la présidentielle

La Côte d’Ivoire aborde la dernière ligne droite avant l’élection présidentielle prévue ce samedi 25 octobre. Près de 8,7 millions d’électeurs sont appelés aux urnes pour désigner leur chef de l’État. Cinq candidats restent en course, parmi eux le président sortant, Alassane Ouattara, 83 ans, qui sollicite un quatrième mandat malgré les appels de l’opposition à un passage de relais politique.



À Abidjan, la campagne s’intensifie. Jean-Louis Billon, soutenu par la coalition Code, multiplie les déplacements dans les quartiers populaires pour convaincre les militants du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), restés sans consigne de vote après le rejet de la candidature de leur leader, Tidjane Thiam, par le Conseil constitutionnel.



Face à lui, trois autres figures d’opposition, Simone Ehivet Gbagbo, Ahoua Don Mello et Henriette Lagou, poursuivent leurs tournées sans incident majeur, leurs meetings n’étant pas concernés par l’interdiction de manifester décrétée depuis le début du mois.



Mais le climat reste tendu. Plus de sept cents personnes ont été arrêtées à travers le pays, et deux morts ont été signalés ces derniers jours : un gendarme tué lors d’une patrouille dans le sud et un manifestant décédé après une interpellation dans le centre-ouest. Ces incidents renforcent les craintes d’un scrutin sous pression, alors que les principales figures de l’opposition, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, ont été écartées de la course.



Pour prévenir tout débordement, les autorités ont annoncé le déploiement de quarante-quatre mille membres des forces de sécurité sur l’ensemble du territoire.

