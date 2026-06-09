Côte d'Ivoire: une coalition de partis propose la création d'un Haut conseil électoral

En Côte d’Ivoire, un mois après la dissolution de la Commission électorale indépendante, une dizaine de partis politiques suggèrent la création d’un « Haut conseil électoral ». Cet organe indépendant serait composé de 11 membres recrutés suite à un appel d’offre transparent. Cette initiative a été dévoilée ce lundi 8 juin au cours d’une conférence de presse par Simone Ehivet, l’ex-première dame, qui a participé à l’élaboration de cette proposition adressée au gouvernement.



Cette proposition émane de dix partis politiques. Elle est portée par l’ancienne Première dame de Côte d’Ivoire, Simone Ehivet, qui bénéficie aussi du soutien de l’ancien ministre Charles Blé Goudé, ou encore d’Ahoua Don Mello.



Dans leur esprit, le Haut conseil électoral serait composé de 11 membres, recrutés suite à un appel d’offre et après avoir été validés par l’Assemblée nationale. Ces 11 personnalités seraient issues du patronat, du milieu agricole, du Barreau. Bref, de plusieurs strates de la société. Aucun représentant de partis politiques y siégerait. Les membres de cet organe seraient nommés à vie et auraient pour rôle, de conduire les élections et de réviser chaque année la liste électorale.



Une proposition similaire a déjà été formulée il y a trois ans. Elle est restée sans suite. Ces partis espèrent être écoutés cette fois-ci. « Nous sommes absolument opposés à l’organisation des élections par le ministère de l’Intérieur, déclare Simone Ehivet, la présidente du MGC. Notre souhait, c’est qu’on parlemente, qu’il y ait un véritable débat sur la question, parce qu’on a vu que les élections ont à chaque fois mené des crises dans notre pays. Or, on peut mettre fin à ces crises rien qu’en s’asseyant pour discuter ».



Les deux principales formations de l’opposition, à savoir le PDCI et le PPA-CI, ne sont pas impliquées dans cette démarche.