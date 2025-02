Côte d'ivoire: de jeunes Ivoiriens victimes d'une escroquerie à l'émigration au Nigeria

Assis sous un manguier, Ousmane raconte son histoire… Il y a un mois, ce jeune d’une vingtaine d’années quitte la Côte d’Ivoire. Sa soeur lui a conseillé de la rejoindre en Espagne via le Nord-Ouest du Nigeria. Ousmane retrouve sa soeur, elle-même coincée dans la ville nigériane de Birnin Kebbi. « Une fois arrivé là-bas, on m'a pris mes papiers, mon argent... tout ! »



Autour du jeune homme, certains affirment avoir dû y suivre une formation pour convaincre d’autres proches de payer pour les rejoindre. Parmi eux, Alain dit avoir été abusé par un ami. « Je lui ai fait confiance et n'attendais pas ça de lui... Ça me fait mal... »



Au début du mois de février, la police nigériane a arrêté 110 Ivoiriens en situation irrégulière, soupçonnés de participer à une arnaque pyramidale. Pour Gaoussou Karamoko, le directeur général des Ivoiriens de l’Extérieur, la tendance est inquiétante. « Beaucoup d'entre eux nous racontent qu'on leur a fait croire qu'il y avait des perspectives, de l'emploi... et (en fait ils) ont tout perdu, ils sont tombés dans un piège... »



Il assure que les Ivoiriens rapatriés seront accompagnés. Ces derniers mois, l’ambassade de Côte d’Ivoire à Abuja a recueilli plusieurs rescapés, victimes de ces réseaux mafieux.