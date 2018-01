Côté gauche de l’équipe nationale : Un poste, beaucoup de postulants

Régulièrement appelé par le sélectionneur national, l’arrière gauche Saliou Ciss, qui a rejoint Angers lors du dernier marché estival, a fait le chemin inverse en ce début janvier en acceptant de se faire prêter à Valenciennes (Ligue 2 française), afin de gagner du temps de jeu.

Souvent sur le banc d’Angers, l’ancien pensionnaire de Diambars a jugé plus important de trouver du temps de jeu en retournant dans son ancien club, où il a pris ses habitudes, afin de ne pas rater le wagon de Russie.

A gauche, en plus d’Adama Mbengue, qui joue régulièrement avec le SM Caen (France), le sélectionneur national a persuadé Youssouf Sabaly (Bordeaux, France) de rejoindre les "Lions".

L’arrière droit des Girondins, qui joue régulièrement, a été titularisé pour la double confrontation avec l’Afrique du Sud (2-0 et 2-1), sur le flanc gauche de la défense sénégalaise.

En club comme lors de ces deux matchs des éliminatoires de la Coupe du monde, Sabaly n’avait pas démérité dans un couloir gauche où on attend encore de voir un joueur sortir du lot.

Depuis l’absence de Pape Ndiaye Souaré (Crystal Palace), à la suite d’un accident de voiture en septembre 2016, ce couloir est presque sans maître incontesté. Ni Cheikh Mbengue, ni Adama Mbengue et encore moins Saliou Ciss n’ont réussi à s’imposer.

Le défenseur de Crystal Palace tarde à trouver une place de titulaire en club et n’exclut pas la possibilité de rejoindre un autre club lui permettant d’avoir du temps de jeu, afin de revenir dans la ligne de mire du sélectionneur national.

Dans un entretien publié mardi dans le quotidien sportif français L’Equipe, l’ancien arrière gauche de Lille (France) n’a pas caché son ambition de jouer la Coupe du monde, qu’il dit avoir « en ligne de mire ».



Des médias français ont évoqué l’intérêt de Marseille pour lui. L’OM est dirigé par son ancien entraîneur à Lille, Rudi Garcia.

Engagé en Championnat, en Coupe de France et en Europa League, l’Olympique de Marseille cherche une doublure à Jordan Amavi depuis le départ de l’ancien international français Patrice Evra, à la suite d’un conflit avec des supporters du club phocéen.



​Selon des médias sénégalais, le sélectionneur national serait entré en contact avec le Lyonnais Ferland Mendy.

Le Français d’origine sénégalaise, en vacances à Dakar lors de la dernière trêve internationale, ne serait pas insensible à l’intérêt du Sénégal.

