Coup d’État à Madagascar : l’Union africaine condamne et exige le respect de l’ordre constitutionnel

L’Union africaine (UA) a réagi au coup de force militaire survenu à Madagascar. Réunie ce mercredi lors de sa 1306e session du Conseil de paix et de sécurité, l’organisation panafricaine a réaffirmé la position inébranlable de l'Union : « le respect de l'ordre constitutionnel et le règlement pacifique des différends ».



Le Président de l’UA a condamné tout changement anticonstitutionnel de gouvernement, appelé à une réponse coordonnée de l'UA, de la SADC et de la COI. Il a également demandé l'envoi d'une mission d'enquête pour guider les prochaines étapes de l'UA.



« L'État de droit doit prévaloir sur la force. Notre approche est fondée sur le droit et le dialogue », a-t-il souligné.



Pendant ce temps, les tractations politiques se multiplient à Antananarivo. Les discussions s’intensifient autour de la future architecture de la transition. Selon RFI, le colonel Michael Randrianirina, nouvel homme fort du pays, enchaîne les rendez-vous avec quatre autres colonels issus de l’armée de terre. Ensemble, ils s’emploient à mettre en place le futur comité chargé de piloter la transition militaire.