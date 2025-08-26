Coup de filet anti-drogue à Bambey : deux (2) individus arrêtés avec 8,45 kg de chanvre indien

La lutte contre le trafic de drogue a connu un nouveau tournant à Bambey. La Brigade régionale des stupéfiants de Diourbel a procédé, le 25 août 2025, à l’arrestation de deux (2) individus soupçonnés d’être au cœur d’un important réseau criminel.
Selon la Police nationale, les suspects ont été interpellés en possession de dix (10) blocs de chanvre indien, pour un poids total de 8,45 kg. L’opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement faisant état de mouvements suspects liés à un trafic de drogue organisé dans la zone.
Les deux hommes ont été placés en garde à vue. « Ces arrestations s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie visant à identifier et à neutraliser l’ensemble du réseau », indique une source proche du dossier.
L’enquête est en cours.
-
Sénégal : plus de 15 000 détenus recensés, dont 547 en longue détention
-
Mbacké : Un palais de justice annoncé par le ministre de la Justice pour répondre à la forte demande
-
Accident sur la RN9 : trois morts et un blessé grave près du pont de Foundiougne
-
Météo : Une houle pouvant atteindre 2,5 mètres attendue au large de la Grande Côte
-
Kolda : les acteurs territoriaux informés du concours des métiers TerangaSkills pour booster la formation professionnelle