Coup de filet anti-drogue à Bambey : deux (2) individus arrêtés avec 8,45 kg de chanvre indien

La lutte contre le trafic de drogue a connu un nouveau tournant à Bambey. La Brigade régionale des stupéfiants de Diourbel a procédé, le 25 août 2025, à l’arrestation de deux (2) individus soupçonnés d’être au cœur d’un important réseau criminel.



Selon la Police nationale, les suspects ont été interpellés en possession de dix (10) blocs de chanvre indien, pour un poids total de 8,45 kg. L’opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement faisant état de mouvements suspects liés à un trafic de drogue organisé dans la zone.



Les deux hommes ont été placés en garde à vue. « Ces arrestations s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie visant à identifier et à neutraliser l’ensemble du réseau », indique une source proche du dossier.



L’enquête est en cours.

