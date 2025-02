Coup dur pour les “Lions” : Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye blessés

De son côté, Iliman Ndiaye a dû quitter le terrain lors du match contre Liverpool. Son entraîneur à Everton, David Moyes, a donné des nouvelles qui ne sont pas totalement rassurantes sur son état de santé.

Touché au genou, Iliman Ndiaye a été contraint de quitter, en larmes, la pelouse du Goodison Park dès la 25e. Après le match de ce mercredi contre Liverpool (2-2), son entraîneur a donné quelques de ses nouvelles.



« Nous pensons qu’il a peut-être frappé le sol et qu’il s’est peut-être blessé au genou ou qu’il s’est ouvert le genou. Nous ne connaissons pas encore la gravité (de la blessure), nous verrons demain », déclare Moyes.

L'équipe nationale du Sénégal fait face à un double coup dur avec les blessures de Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye. Selon The Telegraph, Jackson souffre d'une blessure aux ischio-jambiers et sera absent jusqu'en avril. Un coup dur pour l'attaquant de Chelsea, auteur de 9 buts et 5 passes décisives en 24 matchs de Premier League cette saison.