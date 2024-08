Coupe CAF : le Jaraaf qualifié, Malick Daff prévoit des ajustements pour le prochain tour

Le Jaraaf de Dakar s'est qualifié pour le tour suivant de la Coupe CAF après avoir battu East End Lions FC hier dimanche, lors du match retour du premier tour préliminaire. Malick Daff, l'entraîneur du Jaraaf, a exprimé sa satisfaction tout en soulignant la nécessité d'apporter des améliorations pour le prochain tour.



Il a évoqué les difficultés rencontrées lors du match aller, notamment les conditions de voyage et de jeu, mais a salué la force mentale et le caractère de ses joueurs.



Lors du match retour, Daff a expliqué que son équipe avait opté pour une stratégie visant à marquer rapidement, ce qui leur a permis de contrôler le jeu.



Il a également loué la performance d'Ababacar Sarr et d'autres joueurs comme Almamy Fall et Souleymane Cissé, qui ont joué un rôle dans cette victoire.



« C'est une qualification. C'est bien pour le second tour. Vous connaissez Malick Daff, il y a encore du travail à faire. Il faut avoir de l'humilité, car nous n'en étions qu'au premier tour. On est qualifié, c'est bien, parce que ça fait quand même un représentant sénégalais qui est toujours en course. Dans l'ensemble du match, le score aurait été beaucoup plus salé avec ce poteau de Almamy (Matheuw Fall). Souleymane Cissé a également retrouvé ses sensations de buteur », a laissé entendre Malick Daff.



Malgré la qualification, Daff a insisté sur le travail à venir, appelant à l'humilité et à la préparation pour le prochain adversaire. L'entraîneur se concentre déjà sur le prochain défi.



« La défense n'a pas encaissé de buts. En jouant à domicile, il n'y avait pas de calculs. Je pense que c'est une victoire méritée. De notre côté, il y a aussi des choses à corriger pour préparer le prochain match. Le football n'attend pas. Il y a un adversaire qui est déjà à côté et qui nous attend. Je pense que c'est ça le plus important. Avancer tout doucement pour aller vers l’objectif », a fait savoir le technicien.