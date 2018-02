Coupe de France : Marseille se balade sur Bourg-en-Bresse (9-0)

L'Olympique de Marseille a été sans pitié. A l'occasion des 8ème de finale de la Coupe de France, le club phocéen a écrasé Bourg-en-Bresse (9-0) ce mardi. Totalement dominée durant cette rencontre, l'équipe de la Ligue 2 a été incapable de résister à une formation olympienne en confiance.

Gustavo lance la démonstration olympienne

Dans un stade plein, les Bressans réalisaient une bonne entame avec un pressing haut pour gêner les Marseillais. Mais après seulement quelques minutes, Gustavo récupérait un ballon dans l'axe et réalisait une frappe puissante croisée à l'entrée de la surface pour ouvrir le score (0-1, 10e). Dans la foulée, Payet enfonçait le clou en doublant la mise sur un coup-franc parfaitement enroulé à 18 mètres du but adverse (0-2, 13e). Début de partie idéal pour l'OM. En démonstration, l'OM déroulait et Ocampos profitait d'un caviar de Mitroglou pour marquer dans le but vide (0-3, 16e). Et le festival n'était pas terminé. Sur un débordement de Sarr, le latéral trouvait Mitroglou, seul dans l'axe, qui marquait d'une tête piquée (0-4, 20e). C'était trop facile pour Marseille. Après un sauvetage de Callamand sur une volée d'Amavi, les Phocéens commençaient à gérer le match et Koubemba était proche de réduire le score sur une frappe non cadrée dans la surface. Puis juste avant la pause, Mitroglou réalisait un grand pont sur le dernier défenseur et s'offrait un doublé avec un tir placé (0-5, 41e).

Ocampos et Mitroglou brillent

Au retour des vestiaires, l'OM continuait de réciter son football et Ocampos marquait son second but d'une frappe au premier poteau sur un service de Lopez (0-6, 47e). Quelle superbe action collective. Assez logiquement, les Marseillais se relâchaient et géraient tranquillement cette rencontre. Par la suite, sur un centre de Payet, Ocampos était trouvé dans la surface et marquait un triplé d'une tête (0-7, 71e). Sans forcer, l'OM continuait de dérouler et Sari déposait un centre sur la tête de Mitroglou, qui marquait encore de la tête (0-8, 81e). Dans la foulée, Sari obtenait un penalty sur une faute de Saint-Ruf. Sans trembler, Njie prenait à contre-pied le gardien adverse (0-9, 88e). Quelle démonstration pour Marseille, qui se qualifiait pour les quarts.

Source: Maxifoot,