Coupe de France : coup de tonnerre à Marseille, l’OM éliminé aux tirs au but face à Annecy !

Mené au score pendant près de 30 minutes en seconde période, l’OM arrache le match nul face au FC Annecy (1-1) dans les derniers instants mais s’incline à la séance de tirs au but (7 t.a.b.), synonyme d’élimination en quarts de finale de la Coupe de France. La formation savoyarde, quant à elle, rejoint le dernier carré de la compétition pour la première fois de son histoire.



Après avoir éliminé le Stade Rennais en 16e et le Paris Saint-Germain en huitième, l’Olympique de Marseille pouvait retrouver le dernier carré de la Coupe de France ce mercredi soir. Pour ce faire, les hommes d’Igor Tudor devaient se défaire d’une formation de Ligue 2, le FC Annecy, seul représentant de l’antichambre du football français après les éliminations en quarts de Grenoble (à Lyon, 2-1) et de Rodez (à Toulouse, 6-1). L’entraîneur croate décidait de titulariser Issa Kaboré et Jonathan Clauss en pistons droit et gauche, tandis que Dimitri Payet retrouvait le onze de départ pour la première fois depuis un mois.



Dans une grosse ambiance au stade Vélodrome à guichets fermés, le début de la rencontre était dominé par les locaux, poussés par leurs supporters, mais sans pour autant se créer d’occasion dangereuse. Et ce, même si Thomas Callens était beaucoup sollicité sur les nombreux centres adverses. Après un but refusé à Clauss pour hors-jeu (19e), le gardien de but annécien écœurait Malinovskyi, lui aussi en position illicite (21e), avant d’être battu par Veretout, à la suite d’un bon appel dans l’axe de Clauss (1-0, 30e).



Sur un coup franc excentré, l’attaquant ukrainien faisait trembler la barre transversale avant de trouver le petit filet extérieur en quelques secondes (41e). Avant la pause, Payet voulait s’illustrer à son tour mais ne trouvait que les gants de Callens (42e). Dans la foulée, l’audacieux Gaby Jean n’hésitait pas à tenter le lob sur Pau Lopez, haut sur le terrain mais vigilant (43e).