Coupe du Monde 2026 : El Hadji Diouf soutient la candidature du Maroc

Le Maroc est en pleine campagne pour l’organisation de la Coupe du Monde de football 2026. Les soutiens de la candidature marocaine viennent un peu de partout à travers le monde. Après, celui de l’ancien Président français, François Hollande, c’est autour du Sénégalais double Ballon d’or africain, El Hadj Ousseynou Diouf d’apporter le sien. En effet, Diouf a réagi en direct ce jeudi vers 19h sur les ondes de la Radio Mars de Casablanca pour s’engager à aider le Maroc à décrocher l’organisation de la Coupe du Monde 2026.

« Nous allons tout faire pour aider le Maroc à organiser la Coupe du monde 2026. Nous allons soutenir cette candidature. C’est une candidature pour l’Afrique », a laissé entendre El Hadj Diouf, au niveau de la radio, spécialisée dans le Sport. Pour rappel, le Sénégalais a été désigné ambassadeur du Maroc pour l’organisation de la Coupe du monde 2026.



Par ailleurs, l’ancien joueur de Lens s’est également prononcé sur les chances du Maroc à la prochaine Coupe du Monde. Selon lui, les «Lions » de l’atlas sont favoris de la poule B devant le Portugal de Cristiano Ronaldo, l’Espagne et l’Iran.



Diouf ne doute pas de la qualification au second tour du Maroc car selon lui, Hervé Renard et ses poulains ont de réelles chances de se qualifier au second tour de la Coupe du monde 2018.



