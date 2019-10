Coupe du Monde U-17 de la FIFA : le fils de Samuel Eto'o exclu de l'équipe camerounaise

Etienne Eto'o, fils du légendaire Samuel Eto'o, ne participera pas à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA au Brésil.



Il a été exclu de la liste finale des 21 derniers joueurs de l'équipe du Cameroun, publiée par l'entraîneur Thomas Libiih.



Eto'o et l'attaquant romain Barel Fotso font partie d'un groupe de joueurs basés en Europe qui n'ont pas été intégrés dans l'équipe.



Eto'o, qui est dans les livres du géant espagnol Mallorca, a rejoint les champions d'Afrique en titre pour un stage d'entraînement à Brasilia.



Il a marqué un but dans un match amical contre le Brésil FC.



Un décret signé par le président camerounais Paul Biya en septembre 2014 stipule que les équipes U-15 et U-17 du pays doivent être réservées aux joueurs des championnats nationaux.



Dans une lettre adressée au président de la Fédération camerounaise de football, Fecafoot, Seidou Mbombo Njoya, le sélectionneur camerounais Thomas Libiih avait déjà exprimé ses inquiétudes quant à l'éligibilité des joueurs étrangers à la Coupe du Monde U-17.



Libiih, ancien international camerounais qui a participé à la Coupe du Monde 1990, a également exclu cinq joueurs de son équipe victorieuse de la Coupe des Nations 2019.



En tête d'affiche, le milieu de terrain Steve Mvoue, qui a été le capitaine du Cameroun à son deuxième titre continental en avril, pour finalement être sacré meilleur joueur de la compétition.



Pour leur deuxième Coupe du Monde, les Camerounais affronteront l'Argentine, l'Espagne et le Tadjikistan dans le Groupe E au Brésil.



Le Sénégal, le Nigeria et l'Angola représenteront également l'Afrique à l'événement mondial 2019 qui se tiendra au Brésil du 26 octobre au 17 novembre.