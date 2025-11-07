Coupe du Monde U17 : La Zambie brille encore, l'Egypte résiste, la Côte d'Ivoire peine

Egypte - Venezuela (1-1)

L'Egypte peut se satisfaire du point du match nul. Largement dominés par le Venezuela (62% de possession contre 38%), les Pharaons sont parvenus à revenir au score en seconde période, après l'ouverture du score des Sud-Américains à la 18e minute. Les Egyptiens ont passé les 30 dernières minutes en infériorité numérique, après l'expulsion de Mohamed Hamad, mais ont su résister aux assauts vénézuéliens.

Dans ce groupe E, l'Egypte est en tête avec 4 points, à égalité avec le Venezuela mais devant l'Angleterre, vaincue par les Sud-Américains au premier match mais qui se sont vengés sur Haïti aujourd'hui (8-1). Les Pharaons affronteront les Britanniques lundi 10 novembre à 16h45. En cas de nul ou de victoire, ils seront qualifiés pour les 16e de finale. En cas de défaite combinée à un résultat positif du Venezuela face à Haïti, il faudra faire partie des meilleurs 3e de groupes.

Côte d'Ivoire - Mexique (0-1)

Cette Coupe du Monde U17 a tout du cauchemar éveillé pour la Côte d'Ivoire. Les Eléphants se sont inclinés 1-0 face au Mexique, sur un but inscrit à la 74e minute. En deux matchs, les Ivoiriens ont marqué un but et en ont encaissé cinq.

Ils sont bons derniers du groupe F avec 0 point et affronteront la Corée du Sud lundi 10 novembre à 13h30. Les Ivoiriens devront impérativement s'imposer avec une bonne différence de buts pour espérer faire partie des meilleurs 3e de groupes. Mais l'espoir est mince.

Zambie - Honduras (5-2)

C'est LA bonne surprise venue du continent africain. La Zambie a surclassé le Honduras (5-2) avec, en prime, cinq buteurs différents, illustration d'une équipe où le danger peut venir de partout. Après leur victoire inaugurale face à l'Indonésie, les Zambiens se retrouvent à la 2e place du groupe H, à égalité avec le Brésil, qui bénéficie d'une meilleure différence de buts (11 buts inscrits, 0 encaissé).

Lundi 10 novembre, la Zambie affrontera ces mêmes Brésiliens dans un duel au sommet qui s'annonce autrement plus corsé que ces deux premiers matchs. Mais le résultat importera peu. La Zambie est la première équipe africaine qualifiée pour la suite de la compétition !



Avec AfricaRadio

