Coupe du Monde U17 : les Lionceaux ont reçu le drapeau national à Doha

La sélection nationale sénégalaise des moins de 17 ans (U17) a officiellement marqué le lancement de sa participation à la Coupe du Monde U17 Qatar 2025. Les jeunes footballeurs ont reçu, ce dimanche, le drapeau national lors d'une cérémonie solennelle.



L'événement s'est tenu à l’hôtel Holiday Villa de Doha, en présence de hautes personnalités du football et de la diplomatie sénégalaise. Le drapeau a été remis par Son Excellence Monsieur Cheikh Tidiane Sall, Ambassadeur du Sénégal au Qatar. L'Ambassadeur Sall a profité de l'occasion pour exhorter les « Lionceaux » à faire preuve d'honneur et de détermination afin de défendre les couleurs nationales durant la compétition.



La cérémonie a également vu la participation de Abdoulaye Fall, président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), ainsi que de l'ensemble des joueurs, membres du staff technique et administratif.

L'équipe U17, considérée comme l'élite du football jeune continental, espère confirmer son statut en réalisant un parcours mémorable sur la scène mondiale. Cette réception du drapeau national se veut un catalyseur d'énergie et de motivation avant le coup d'envoi de leurs matchs.