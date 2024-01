Coupe du Roi : les affiches des quarts de finale dévoilées

FC Barcelone et l’Atlético de Madrid ont été les deux dernières équipes à valider leur billet pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Le tirage au sort des quarts a eu lieu ce vendredi et plusieurs affiches sont au programme.



Vainqueurs des Merengues, les Colchoneros recevront le Séville FC. Le leader de la Liga, Girona, ira à Majorque, le FC Barcelone se rendra au Pays basque pour défier l’Athletic.



Enfin, le Celta accueillera la Real Sociedad. Les matchs auront lieu entre le 23 et le 25 janvier.