Coupe du Sénégal : AJEL de Rufisque élimine Génération Foot en huitièmes de finale !

Après un match au score nul et vierge à l’issue des prolongations, l’AJEL de Rufisque s’est imposé pour éliminer Génération Foot en huitièmes de finale de Coupe du Sénégal.



Ils sont entrain de déjouer tous les pronostics. Après le Jaraaf, l’AS Pikine, Guédiawaye FC, Mbour Petite-Côte, Dakar Sacré-Cœur, l’US Gorée et l’AS Douanes lors des tours précédents, un autre de club de Ligue 1 a quitté la Coupe du Sénégal. C’est Génération Foot qui a rejoint cette liste en se faisant éliminer par une N1.

Actuels deuxièmes en Championnat, les Grenats sont tombés en huitièmes de finale. En visite au Stade Ngalandou Diouf, Génération Foot s’est, en effet, inclinée contre l’Association Jeunesse Education et Loisirs de Rufisque. L’AJEL s’étant imposée aux tirs au but (5-3) après un score nul et vierge au bout des 120 minutes.



L’AJEL, La Linguère de Saint-Louis, qui s’est facilement défaite de l’Amitié FC (3-0), et Thiès FC, bourreau de l’ASC Yeggo (3-1), sont les premiers qualifiés en quarts de finale. La suite de ces huitièmes de finale est prévue jeudi 18 mai. Entre autres affiches, Casa Sports (L1)– Wally-Daan (L2), Diambars (L1) – US Rail (N1) ou encore UGB (N1) – Teungueth FC (L1).



