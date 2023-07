Coupe du Sénégal : Guédiawaye FC et Amitié qualifiés en demies

Guédiawaye FC a battu le Casa Sports aux tirs au but (5-4) en quart de finale de la Coupe du Sénégal. A Thiès, Amitié FC a remporté le derby devant CNEPS Excellence (2-0). Guédiawaye FC et Amitié joueront les demi-finales de la Coupe du Sénégal.





Le Casa Sports affrontait Guédiawaye pour le compte des quarts de finale de la coupe du Sénégal. Au terme d’un nul vierge à la fin du temps réglementaire, GFC remporte le match aux tirs au but (5-4) et jouera les demi-finales de la coupe. Le double tenant du titre est éliminé de la compétition.





Un derby thièssois était au rendez-vous en quart de finale de la coupe du Sénégal. L’affiche entre Amitié FC et CNEPS Excellence a tourné en faveur de la formation de Ligue 2. Amitié FC remporte le match (2-0) et disputera la demi-finale de la coupe.



CNEPS Excellence après avoir été relégué en Ligue 2 cette saison, est éliminé de la Coupe du Sénégal.



Les quarts de finale se poursuivent ce jeudi avec l’affiche entre Stade de Mbour (Ligue 1) et HLM de Dakar (Ligue 2), au stade Alassane Djigo de Pikine. Le vainqueur entre l'AS Pikine et Jaraaf se frottera à AJEL de Rufisque.





Programme quart de finale



Mercredi 5 juillet 2023



Guédiawaye FC / Casa Sports (0-0, 5-4)



Amitié FC / CNEPS (2-0)



Jeudi 6 juillet 2023



16h00 HLM Dakar / Stade de Mbour