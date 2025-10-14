Coupe du monde 2026 : l'Afrique du Sud qualifiée à son tour, le Bénin reste à quai

L'Afrique du Sud s'est qualifiée mardi pour la Coupe du monde 2026 de football aux États-Unis, au Mexique et au Canada, après avoir battu le Rwanda 3-0 à Nelspruit.



Grâce à des buts de Thalente Mbatha, Oswin Apollis et Evidence Makgopa, les Bafana Bafana ont coiffé lors de la dernière journée des qualifications africaines le Bénin, balayé par le Nigeria 4-0 dans l'autre match du groupe C, pour s'offrir leur quatrième participation à un Mondial après celles de 1998, 2002 et 2010.



Solides leaders de leur groupe durant toute la phase qualificative, les joueurs du Belge Hugo Broos se sont faits une énorme frayeur en perdant le 29 septembre sur tapis vert une rencontre face au Lesotho disputée en mars, pour avoir aligné un joueur suspendu.



En remplaçant leur succès 2-0 par un forfait 0-3, ils avaient rétrogradé à la deuxième place du groupe, devancés à la différence de buts par le Bénin.



Les Guépards béninois ont alors disposé d'une chance unique de se qualifier pour le premier Mondial de leur histoire.



Mais mardi, lors de l'ultime journée des qualifications, le Bénin n'a pas résisté au réveil, trop tardif, du Nigeria et de son attaquant star Victor Osimhen, auteur d'un triplé.



Les Super Eagles, qui ont entamé ces qualifications par trois matches nuls et une défaite, ne sont jamais parvenus à rattraper le retard accumulé sur l'Afrique du Sud.



Avec 17 points, ils terminent à la deuxième place du groupe derrière l'Afrique du Sud (18 pts) devant le Bénin (17 pts également mais une moins bonne différence de but).



Mais ils ne figurent pas parmi les quatre meilleurs deuxièmes de groupe pouvant encore se qualifier pour le "tournoi de barrage" intercontinental offrant deux tickets supplémentaires pour le Mondial-2026.



L'Afrique du Sud, elle, est en plein renouveau depuis que Hugo Broos en a pris les rênes en 2021.



Moribonds jusqu'à l'arrivée du Belge, les Bafana Bafana ont terminé troisième de la Coupe d'Afrique des nations 2023 en Côte d'Ivoire.



Ils font également partie des favoris pour la prochaine édition de la CAN qui s'ouvre en décembre au Maroc.





Avec AFP