Coupe du monde 2026 : la RD Congo renverse le Nigeria aux tirs au but et se qualifie pour les barrages intercontinentaux

C'est Frank Onyeka qui a ouvert le bal après trois minutes de jeu. Avant la mi-temps, Meschack Elia a instauré à nouveau la parité dans le jeu (32e minute).

Après la prolongation, les deux équipes sont passées aux tirs au but. Et les Congolais qui ont réussi 4 tirs face à 3 réussis du côté du Nigeria passent au tour suivant.

La RD Congo n'est pas encore tirée d'affaire. Il doit encore remporter un tournoi de barrages intercontinentaux qui se tiendra en mars prochain au Mexique, avec la Bolivie, la Nouvelle-Calédonie, l'Irak ou les Émirats arabes unis ainsi que deux équipes de la Concacaf.

Au terme d’un match sous extrême tension, la République démocratique du Congo a battu le Nigéria (1-1, 4-3 t.a.b) à Rabat, en finale des barrages de qualifications de la zone Afrique pour le Mondial 2026. Les Congolais joueront le tournoi de barrage intercontinental du mois de mars.