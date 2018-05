Coupe du monde 98 : Platini évoque une «petite magouille» pour que la France et le Brésil s'évitent

Brésil et France favorisés



En 1997, le Brésil et la France faisaient partie des huit têtes de série lors du tirage au sort: la sélection auriverde en tant que tenante du titre et la sélection tricolore en tant que pays organisateur. Ces têtes de série devaient être réparties aléatoirement au sein des groupes via le tirage au sort, selon la règle édictée par la FIFA.



Mais dans les faits, deux pays ont bénéficié d'une préaffectation dans un groupe avant le tirage au sort: le Brésil et la France respectivement reversés dans le groupe A et dans le groupe C. Une manœuvre qui a permis que les deux formations ne se rencontrent avant la finale. Si les deux terminaient en tête de leur poule évidemment. Et le vœu a été exaucé avec le résultat heureux que l'on connaît le soir du 12 juillet 1998.



Avec figaro