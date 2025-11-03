Coupe du monde U17 : Le Sénégal démarre par un nul face à la Croatie

Dans l’autre rencontre de la poule, le Costa Rica et les Émirats arabes unis se sont également quittés dos à dos (1-1). Ainsi, les quatre équipes comptent chacune un point au classement.

Le Sénégal disputera son deuxième match face au Costa Rica, ce jeudi 6 novembre, à 15h45 GMT.

L’équipe nationale U17 du Sénégal a entamé sa Coupe du monde 2025 au Qatar par un match nul. Les “Lionceaux” ont été accrochés par la Croatie (0-0), ce lundi, lors de la première journée du groupe C.