Coupe du monde U17 : Le Sénégal démarre par un nul face à la Croatie

L’équipe nationale U17 du Sénégal a entamé sa Coupe du monde 2025 au Qatar par un match nul. Les “Lionceaux” ont été accrochés par la Croatie (0-0), ce lundi, lors de la première journée du groupe C.
Dans l’autre rencontre de la poule, le Costa Rica et les Émirats arabes unis se sont également quittés dos à dos (1-1). Ainsi, les quatre équipes comptent chacune un point au classement.
Le Sénégal disputera son deuxième match face au Costa Rica, ce jeudi 6 novembre, à 15h45 GMT.
Autres articles
-
Ligue 1 : Casa Sports et Dakar Sacré-Cœur démarrent fort, le Jaraaf accroché pour son entrée en lice
-
Coupe du Monde U17 : les "Lionceaux" ont reçu le drapeau national à Doha
-
Liga : le Real Madrid domine Valence avec un Kylian Mbappé double buteur
-
Ligue 1 : l’OM l’emporte difficilement à Auxerre et prend la deuxième place
-
PSG : très grosse inquiétude avec Ousmane Dembélé !