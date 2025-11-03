Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Coupe du monde U17 : Le Sénégal démarre par un nul face à la Croatie



Coupe du monde U17 : Le Sénégal démarre par un nul face à la Croatie
L’équipe nationale U17 du Sénégal a entamé sa Coupe du monde 2025 au Qatar par un match nul. Les “Lionceaux” ont été accrochés par la Croatie (0-0), ce lundi, lors de la première journée du groupe C.
 
Dans l’autre rencontre de la poule, le Costa Rica et les Émirats arabes unis se sont également quittés dos à dos (1-1). Ainsi, les quatre équipes comptent chacune un point au classement.
 
Le Sénégal disputera son deuxième match face au Costa Rica, ce jeudi 6 novembre, à 15h45 GMT.
Autres articles

Moussa Ndongo

Lundi 3 Novembre 2025 - 16:38


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter