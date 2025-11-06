Coupe du monde U17 : le Sénégal domine le Costa Rica et se rapproche des huitièmes

Avec quatre points en deux sorties, les Lionceaux occupent la deuxième place du groupe derrière la Croatie (4 pts, +3) et se rapprochent des huitièmes de finale avant leur dernier duel face aux Émirats arabes unis, prévu dimanche à 14h45 GMT.

Dans l’autre rencontre du groupe, la Croatie a battu les Émirats arabes unis 3-0.

Le Sénégal s’est imposé ce jeudi au complexe Aspire Zone de Doha, en dominant le Costa Rica 1-0 pour son deuxième match de la Coupe du monde U17. La victoire a été acquise grâce à une réalisation d’Alwaly Camara.