Coupe du monde U20: le Maroc sacré champion du monde deux mois avant d'accueillir la CAN

Le Maroc a créé la surprise dimanche au Chili en remportant pour la première fois le Mondial des moins de 20 ans, grâce à une victoire 2-0 contre les favoris argentins à Santiago, quelques mois avant que la sélection A joue la CAN à domicile. La France finit cette compétition à la quatrième place.

RFI

