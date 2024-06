Coupe du monde des clubs 2025 : l'annonce choc de Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti indique que le Real Madrid ne participera pas à la Coupe du monde des clubs 2025, qui doit se disputer dans un tout nouveau format à 32 équipes. Le coach italien assure que d’autres clubs suivront l’exemple des Madrilènes.

C’est une prise de position sans équivoque. Vainqueur de la dernière Ligue des champions, le Real Madrid ne participera pas à la prochaine Coupe du monde des clubs, qui doit se disputer sous un tout nouveau format à 32 équipes aux Etats-Unis en 2025 (15 juin-13 juillet).



"La FIFA l'oublie, les joueurs et les clubs ne participeront pas à ce tournoi", a clamé Carlo Ancelotti dans les colonnes de ll Giornale. "Un seul match du Real Madrid vaut 20 millions et la FIFA veut nous donner cette somme pour toute la coupe. Négatif. Comme nous, d'autres clubs rejetteront l'invitation."



Une véritable révolution pour le Mondial des clubs 2025



L’année dernière, la Fifa a acté une véritable révolution pour son Mondial des clubs. Alors que seulement sept équipes ont participé à l’édition 2023 (Manchester City, Fluminense, Club Leon, Al-Ahly, Urawa Red Diamonds, Auckland City, Al-Ittihad), 32 clubs doivent être invités à celle de 2025.



La compétition devrait se tenir sur un mois avec un format similaire à celui de la Coupe du monde (des sélections), avec des poules de quatre équipes puis une phase finale. Le tournoi doit être organisé tous les quatre ans.



L’Europe, qui a douze billets pour ce Mondial des clubs, doit envoyer les vainqueurs des Ligue des champions 2021, 2022, 2023 et 2024 (Chelsea, Real Madrid et Manchester City). Les autres équipes européennes qualifiées (Salzbourg, PSG, Borussia Dortmund, Bayern Munich, Inter Milan, Juventus Turin, FC Porto, Benfica Lisbonne, Atlético de Madrid) ont été déterminées à partir d’un classement établi sur les résultats des quatre dernières saisons. En attendant de savoir qui emboîtera le pas du Real Madrid.