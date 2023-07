Coupe du monde féminine : le Nigeria décroche la première victoire africaine

Les Super Falcons sous leur meilleur visage ! Pour leur second match dans cette Coupe du monde féminine après le nul encourageant contre le Canada (0-0), les joueuses du Nigeria n'ont pas tremblé face à l'Australie (3-2) ce jeudi à Brisbane.



Une performance pour le moins prometteuse qui plus est face à l'un des deux pays organisateurs et qui les rapproche grandement de la qualification en 8es de finale.



Pour son ultime rencontre dans ce groupe B, le Nigeria défiera lundi prochain l'Irlande, dernière du groupe et déjà éliminée avec deux défaites en deux sorties. Un simple match nul les qualifierait pour les huitièmes de finale de ce Mondial puisque le Canada (4 points) et l'Australie (3 points) s'affronteront dans le même temps.





Même une défaite ne serait pas forcément rédhibitoire si l'Australie perd aussi. L'espoir est donc grand de voir les joueuses de Randy Marlon Waldrum poursuivre l'aventure au-delà de la phase de groupes. Et pourquoi pas tenter de faire mieux qu'en 1999, édition durant laquelle elles avaient atteint les quarts de finale… Le peuple nigérian est derrière ses footballeuses.



Avec Afrikfoot