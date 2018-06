Coupe du monde : la Belgique ne vise pas forcément la victoire contre l'Angleterre... et on comprend pourquoi

Deux victoires, 8 buts marqués, 2 buts encaissés. Jusqu'ici, la Belgique et l'Angleterre ont un parcours identique dans le groupe G de la Coupe du monde suite à leurs succès face à la Tunisie et au Panama. Les deux équipes, qui se retrouveront ce jeudi (18h) pour un choc au sommet qui décidera du vainqueur de la poule, ne sont séparées que d'un carton jaune (un de plus pour les Belges) ce qui donnerait l'avantage aux « Three Lions » en cas de score de parité si cet écart ne change pas.

Dix changements attendus !

Si le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Gareth Southgate, a déjà annoncé la couleur en assurant qu'il fera tout pour terminer ce premier tour sur un sans-faute, son homologue belge, Roberto Martinez, ne semble pas vraiment se soucier de ce résultat. La qualification déjà en poche, l'ancien entraîneur d'Everton pourrait bien opérer de nombreux changements dans son onze de départ afin de faire souffler ses cadres. Selon La Dernière Heure, dix titulaires habituels devraient être laissés au repos ! Seul Dedrick Boyata serait maintenu dans le onze de départ. Exit les Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard ou encore Romelu Lukaku, Martinez devrait donner sa chance à Simon Mignolet, Thomas Vermaelen, Leander Dendoncker, Thorgan Hazard, Nacer Chadli, Marouane Fellaini, Moussa Dembélé, Youri Tielemans, Adnan Januzaj et Michy Batshuayi.

Une 2e place bien plus intéressante

Un choix de remaniement loin d'être irréfléchi. Bien évidemment, il est impossible d'affirmer que Martinez alignera délibérément une équipe bis pour ne pas gagner. Mais en jetant un coup d'œil sur la suite de la compétition, on peut se poser la question. En effet, la Belgique, comme l'Angleterre, aurait tout intérêt à terminer… 2e sa poule. Pourquoi ? Car cela permettrait aux partenaires de Thomas Meunier de se retrouver dans la partie de tableau la moins relevée du Mondial. Au prochain tour, Belges et Anglais croiseront avec les équipes qualifiées du groupe H, à savoir le Japon, le Sénégal ou la Colombie. Trois formations censées être à la portée des Diables Rouges.



Dans un éventuel quart de finale, la Belgique pourrait retrouver le Mexique, bien parti pour terminer en tête du groupe F, ou bien la Suisse, en bonne position pour finir à la 2e place du groupe E. Si les deux équipes ont montré de belles choses, elles restent objectivement inférieures à la Belgique, qui pourrait, si la logique est respectée, affronter la Croatie ou l'Espagne seulement en demi-finale. Un scénario bien différent pour le vainqueur du groupe G qui se retrouvera dans la partie de tableau de l'Uruguay, du Portugal, de la France, de l'Argentine et éventuellement du Brésil et de l'Allemagne, en cas de qualification de ces deux dernières équipes.