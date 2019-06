Cour d'Appel de Dakar: Mamadou Lamine Diallo et Abdoul Mbaye main dans la main

C'est le nouveau couple de la sphère politique sénégalaise. Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo sont devenus d'inséparables amis...

Ces deux figures politiques de l'opposition, qui lors de la présidentielle de 2019 avaient décidé de se ranger derrière la coalition Idy 2019 continuent de se soutenir pour le meilleur et pour le pire. Tous les deux, intervenants dans l'enquête de la Bbc, révélant une corruption supposée dans les concessions pétrolières et gazières dans les eaux sénégalais mettant en cause Aliou Sall et Frank Timis, se sont retrouvés au Tribunal ce mardi 18 juin. Non pas pour répondre à l'appel à témoin lancé par le procureur Serigne Bassirou Gueye. Mais pour assister au procès en appel de l'un d'entre eux, en la personne d'Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, pour faux et usage de faux, tentative d'escroquerie contre son ex-épouse.



Son "ami" Mamadou Lamine Diallo vient l'épauler dans ses démêlés avec Dame justice. Assis juste derrière le mis en cause, qui lit son journal, le leader de Tekki échange tranquillement avec son ami, en attendant l'arrivée des juges.