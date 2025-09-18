Cour suprême : Jour de vérité pour Barthélémy Dias

Le sort de l'ancien maire de Dakar sera scellé ce jeudi 18 septembre 2025. La Cour suprême rendra ce jour sa décision sur le recours introduit par les avocats de Barthélémy Dias, qui conteste son éviction du poste de maire par une décision préfectorale.



La haute juridiction dira si oui ou non le leader du mouvement « Sénégal Bi Ñu Bokk » peut retrouver son fauteuil de maire. Cette décision intervient après la prise de fonction de son successeur, Abass Fall, le mercredi 10 septembre dernier.