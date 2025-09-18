Cour suprême : Jour de vérité pour Barthélémy Dias

Le sort de l'ancien maire de Dakar sera scellé ce jeudi 18 septembre 2025. La Cour suprême rendra ce jour sa décision sur le recours introduit par les avocats de Barthélémy Dias, qui conteste son éviction du poste de maire par une décision préfectorale.
La haute juridiction dira si oui ou non le leader du mouvement « Sénégal Bi Ñu Bokk » peut retrouver son fauteuil de maire. Cette décision intervient après la prise de fonction de son successeur, Abass Fall, le mercredi 10 septembre dernier.
La haute juridiction dira si oui ou non le leader du mouvement « Sénégal Bi Ñu Bokk » peut retrouver son fauteuil de maire. Cette décision intervient après la prise de fonction de son successeur, Abass Fall, le mercredi 10 septembre dernier.
Autres articles
-
Sénégal : Diomaye Faye trace les grands axes prioritaires pour la culture, les infrastructures et la diaspora
-
Ports, aéroports et Air Sénégal : les grands chantiers d’Ousmane Sonko pour relancer l’économie
-
Conseil des ministres du mercredi 17 septembre : voici la liste des nominations
-
Orientations et directives pour le nouveau gouvernement : transparence et rigueur exigées
-
Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 17 septembre 2025