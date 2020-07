Covid-19 : Donald Trump porte un masque en public pour la première fois publiquement

Le président américain Donald Trump est apparu pour la première fois publiquement samedi avec un masque, dans le cadre d'une visite à des militaires blessés dans le Maryland, alors qu'il avait lui-même contribué à faire de cet objet un sujet de contentieux politique dans une Amérique très polarisée.

Le président américain Donald Trump est apparu pour la première fois, samedi 11 juillet, portant en public un masque de protection contre le coronavirus, le jour où les États-Unis ont enregistré un nouveau record de contaminations.



Cette première apparition masquée, lors d'une visite à l'hôpital militaire Walter Reed dans la banlieue de Washington, a une forte valeur symbolique dans le pays au moment où l'épidémie est en pleine expansion en particulier dans des États du sud comme la Floride ou le Texas.



Depuis l'apparition du virus, Donald Trump avait évité de se montrer en public avec un masque, alors même que le port de cette protection est recommandé par les autorités sanitaires américaines.



Il avait ainsi contribué à faire de cette question un enjeu de controverse politique, car le refus de porter le masque est vu dans une partie de la société américaine comme une affirmation de la liberté individuelle du citoyen face aux autorités fédérales et internationales.



"Cela dépend du moment"



Samedi soir, Donald Trump a mis un masque bleu sombre pour visiter des militaires américains blessés au combat à l'hôpital Walter Reed de Bethesda, dans le Maryland, près de Washington.



"Lorsque vous parlez avec des soldats qui sortent tout juste de la table d'opération, je crois que c'est quelque chose de très bien de porter un masque", a-t-il déclaré à la presse avant cette visite. "Je n'ai jamais été contre les masques, mais je suis convaincu que cela dépend du moment et de l'endroit".



Les États-Unis sont de loin le pays le plus lourdement touché par la pandémie avec plus de 134 000 morts – 134 729 selon le comptage effectué samedi par l'université Johns Hopkins. Selon les chiffres de cette université de Baltimore qui fait référence, le pays a enregistré samedi un nouveau record de contaminations avec 66 528 cas en 24 heures.