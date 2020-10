Covid-19 : Donald Trump va "beaucoup mieux", mais n'est "pas encore tiré d'affaire"

Donald Trump, positif au Covid-19 et hospitalisé depuis vendredi, a dit, samedi 3 octobre dans la soirée, qu'il allait "beaucoup mieux" et serait "bientôt de retour" dans la campagne électorale.



"Je suis venu ici, je n'allais pas très bien", a dit le président américain, assis à une table, en veste mais sans cravate, dans une vidéo de quatre minutes diffusée sur Twitter. "Je me sens beaucoup mieux maintenant, nous travaillons dur pour que je me remette tout à fait. Je pense que je serai bientôt de retour et j'ai hâte de finir la campagne comme je l'ai commencée".