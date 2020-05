Covid-19: Dortmund - Bayern, le premier grand choc de la reprise

Après plus de deux (2) mois d'arrêt en raison de la pandémie du coronavirus, le football a repris ces droits la semaine dernière en Allemagne. En relief, la prestation du Borussia Dortmund qui s'est imposé sur un score de quatre buts à zéro contre Shalke 04.



Mais ce mardi 26 mai, c'est le premier grand choc depuis la reprise du championnat. A 18h30, le Borussia Dortmund jouera l'une de ses dernières cartes face au Bayern Munich pour tenter de le rattraper avant la fin du championnat. Un match décisif pour le titre. L'équipe de Haaland , deuxième, reçoit le Bayern Munich, leader du championnat. Comme la saison passée, les deux équipes occupent le haut du tableau et il ne serait pas étonnant que le titre adjugé en fin de saison dépende du match de ce jour.



Une dernière chance pour le Borussia Dortmund de décrocher le titre...depuis le retour à la compétition. A noter que les deux formations restent sur un sans faute et seuls quatre points les séparent au classement de la Bundesliga.