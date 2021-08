Covid-19 : Le Sénégal réfléchit à une vaccination des tout-petits

Au ministère de la Santé, la stratégie évolue aussi vite que se fut la mutation du coronavirus. Alors que le programme vaccinal n’est jusqu'ici accessible qu’au plus de 18 ans, les choses pourraient changer avec la nouvelle donne sur la propagation du virus chez la catégorie enfants « On y réfléchit », a dit à L’Observateur, Ousseynou Badiane, Responsable de la vaccination contre le Coronavirus.



Davantage atteints par la nouvelle vague épidémique, les moins de 12 ans pourraient se voir prescrire le vaccin A quelques conditions pris. L’une d’elles tient à l'homologation des vaccins. Ceux présents au Sénégal ne sont pas recommandés pour les nourrissons, les tout-petits et les enfants. Leur efficacité et leur sécurité n'ont pas encore été évaluées par les laboratoires chez cette tranche d'âge.



Même si des études et tests sont déjà en cours chez Pfizer et Moderna et que des pays comme les Etats unis ont commencé à travailler sur le sujet, rien n'est encore arrêté sur la question. Dr Badiane «Il faut des données scientifiques pour montrer que ces vaccins sont efficaces et non nuisibles chez les enfants. L’autre exigence est en rapport avec la couverture vaccinale. Les pays qui songent à baisser l'âge de la vaccination, sont ceux qui ont atteint un taux assez correct chez les adultes.



Au 31 juillet plus de 4 milliards de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde. Quatre sur dix l'ont été en Chine et plus de 343 millions ont été injectés aux États-Unis, soit un taux de plus de 57 %. «Au Sénégal, nous n'en sommes pas encore à ce stade On n'est même pas encore à 10% », informe le responsable de la vaccination. Selon certains experts, il ne suffirait pas de vacciner seulement les adultes pour atteindre l'immunité collective et mettre fin à la pandémie. D'autant plus que les enfants, considérés jusqu'ici comme des transmetteurs, sont maintenant devenus des sujets à risque avec le variant Delta.