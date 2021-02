Covid-19: Le variant britannique s’étend à 86 pays et le sud-africain à 44

Le nombre de pays et territoires où se trouve dorénavant le variant britannique (COV202012/01) du coronavirus s’élève à 86, soit six de plus par rapport à la semaine dernière.



Le variant sud-africain (501Y.V2) qui, comme le britannique, est beaucoup plus contagieux que ne l’était le virus SARS-CoV-2 originellement, poursuit aussi sa propagation. Il est désormais présent dans 44 pays et territoires, soit trois pays de plus que la semaine passée, détaille l’Oms dans son dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire.



De son côté, le variant brésilien (P.1.) a été signalé dans 15 pays, soit cinq de plus par rapport à la semaine dernière. Selon l’Oms, les détections de variants restent limitées aux seuls cas importés dans plusieurs pays. Cependant, ils sont de plus en plus souvent « identifiés parmi un sous-ensemble d’échantillons communautaires sans lien direct avec les voyageurs ».