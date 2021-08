Covid-19 en Iran: le cap des 100 000 morts franchi, le retard dans la vaccination critiqué

Les nombreuses cérémonies organisées à travers le pays accueillent parfois des milliers de personnes pendant plusieurs heures. La télévision d'État a montré les images de ces cérémonies en insistant sur le fait que la distanciation physique a été respectée par les fidèles.



De même, les autorités avaient interdit ces cérémonies dans les lieux fermés, mais ces consignes n'ont pas été toujours suivies.



Les experts craignent une nouvelle flambée de la pandémie alors que le nombre des morts et des personnes contaminées ne cesse d'augmenter. Les hôpitaux sont remplis et les malades ont du mal à trouver certains médicaments.



Ces derniers jours, le nombre quotidien de morts a dépassé les 600 cas, alors que selon certains responsables, il faut multiplier par deux ou trois ce chiffre.



Raïssi promet d'acheter 30 millions de vaccins



Dans les médias et sur les réseaux sociaux, les critiques se multiplient contre le retard pris dans la vaccination. En effet, les autorités ont privilégié dans un premier temps la production du vaccin localement en retardant les achats de vaccins à l'étranger.



Le nouveau président Ebrahim Raïssi a promis l'achat de 30 millions de vaccins d'ici fin septembre. Ce qui est loin de suffire pour vacciner toute la population. L'Iran compte en effet 80 millions d'habitants : il faudra donc au moins 160 millions de vaccins pour contrôler la pandémie.