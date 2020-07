Covid-19 : l'épidémie s'accélère en Amérique latine, infectant jusqu'au sommet du pouvoir

La pandémie poursuit ses ravages en Amérique du sud. La présidente bolivienne et le numéro deux vénézuélien ont annoncé jeudi 9 juillet avoir contracté le coronavirus, quelques jours après le président brésilien Jair Bolsonaro, alors que les États-Unis et le Mexique ont connu un nouveau record quotidien d'infections.



"Je suis positive au Covid-19, je vais bien, je travaillerai à l'isolement. Ensemble, nous allons aller de l'avant", a toutefois assuré jeudi la Bolivienne Janine Añez, qui est aussi candidate à l'élection présidentielle du 6 septembre.



Trois membres de son gouvernement avaient fait savoir ces derniers jours qu'ils avaient été également contaminés. Avec ses 11 millions d'habitants, la Bolivie a comptabilisé 42 984 cas de contamination et déplore 1 577 décès liés au Covid-19.



Quasiment au même moment, au Venezuela, le président de l'Assemblée nationale constituante et numéro deux du parti présidentiel (PSUV) Diosdado Cabello révélait avoir été contaminé. Il avait interrompu mercredi son émission hebdomadaire, précisant être "en train de lutter contre une forte allergie".



L'hydroxychloroquine toujours plébiscité par Jair Bolsonaro



Selon les chiffres officiels - qui seraient sous-estimés d'après l'opposition et plusieurs ONG comme Human Rights Watch -, 8 372 cas et 80 décès ont été confirmés dans le pays. C'est bien moins qu'au Brésil, pays d'Amérique latine le plus affecté et deuxième au monde, où le dernier bilan faisait état jeudi de 69 184 morts et 1,75 million de cas.



Son président d'extrême droite Jair Bolsonaro, ouvertement sceptique sur la pandémie et opposé aux mesures de protection contre le virus, a annoncé mardi avoir été contaminé. Il claironnait deux jours plus tard qu'il allait "très bien".



Depuis le début de la pandémie, le dirigeant de 65 ans a multiplié les bains de foule, la plupart du temps sans masque et serrant des mains. Jeudi, il a de nouveau préconisé l'usage de l'hydroxychloroquine, un médicament controversé.



Nouveau record d'infections aux États-Unis



La situation continue de s'aggraver en Amérique latine, avec le Pérou qui a franchi mercredi la barre des 11 000 morts ou le Salvador dont la capitale est en "phase critique" selon Médecins sans frontières. De son côté, le Mexique a enregistré jeudi un nouveau record de cas quotidiens (+ 7 280) pour un total de 282 283, et 33 526 morts.



Enfin, la pandémie progresse aux États-Unis où un nouveau record du nombre d'infections a été enregistré en une journée, avec plus de 65 500 cas supplémentaires recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins à 20 h 30 locales . Le nombre total de cas enregistrés s'établit désormais à plus de 3,11 millions pour un total de 133195 décès dans le pays.



Des chiffres préoccupants mais qui restent à relativiser selon le président Donald Trump. "Pour la centième fois, la raison pour laquelle nous avons tant de cas, comparé à d'autres pays qui ne font pas mieux que nous et de loin, est que nous testons beaucoup plus et mieux", a assuré jeudi le chef d'État sur Twitter.