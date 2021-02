Covid-19 : l'équipe d'experts de l'OMS visite l'Institut de virologie de Wuhan

Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont arrivés mercredi 3 février à l'Institut de virologie de Wuhan, dans le cadre de leur enquête sur l'origine du coronavirus dans cette ville du centre de la Chine.



L'institut comporte plusieurs laboratoires de haute sécurité où des chercheurs travaillent sur des coronavirus. L'ancien président américain Donald Trump l'avait accusé d'avoir laissé échapper le virus à l'origine du Covid-19, provoquant une pandémie mondiale. L'accusation a été fermement démentie par Pékin.



L'équipe d'une dizaine de chercheurs "s'attend à une journée très productive et à poser toutes les questions qui doivent l'être, comme nous le savons", a déclaré à la presse l'un des experts, Peter Daszak, en arrivant en voiture à l'entrée de l'institut.



La visite de l'OMS est ultrasensible pour le pouvoir chinois, qui cherche à évacuer toute responsabilité dans le déclenchement de l'épidémie en 2019 et laisse entendre, sans le démontrer, que le virus aurait pu être importé en Chine.



Pékin insiste à l'inverse sur sa réussite dans l'endiguement de la contagion et sur sa production de vaccins, exportés dans plusieurs pays. Le régime communiste a ainsi attendu plus d'un an avant d'autoriser la visite de l'OMS, dont l'équipe a dû subir une quarantaine de 14 jours avant d'entamer son travail la semaine dernière. De nombreux analystes doutent que les experts internationaux découvrent des indices révélateurs du déclenchement de l'épidémie après un tel délai.



Lors de leur visite, les experts "échangeront des idées avec les chercheurs de l'institut sur leur travail au quotidien, sur la coopération scientifique internationale et sur la lutte anti-épidémique", a annoncé mercredi matin la chaîne d'information chinoise en langues étrangères CGTN.



La semaine dernière, un porte-parole de la diplomatie chinoise avait estimé que la visite de l'OMS en Chine relevait d'un projet de recherche. "Ce n'est pas une enquête", a-t-il dit.