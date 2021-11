Covid-19: la Chine ferme des écoles, annule des centaines de vols et suspend des activités touristiques à Shanghai

La Chine a annulé ce vendredi des centaines de vols aériens, fermé des écoles et suspendu des activités touristiques après la découverte à Shanghai de cas de Covid-19. A quelques mois des Jeux olympiques qui débuteront à Pékin le 4 février, le pays veut limiter à tout prix les risques de contamination et pratique une politique sanitaire qui vise le «zéro infection».



Elle se traduit par une limitation drastique des entrées sur son territoire, des quarantaines obligatoires, des confinements et des dépistages massifs dès l'apparition de quelques cas. Les déplacements sont par ailleurs strictement suivis via des applications mobiles, ce qui permet d'identifier rapidement des cas contact (AFP).