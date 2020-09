Covid-19: la barre des mille décès franchie en Ethiopie

La ministre de la Sante éthiopienne, le Dr Lia Tadesse, annonce que 17 autres patients sont décédés portant le nombre de décès à 1 013.



Elle ajoute que ces derniers temps 413 personnes avaient été testées positive et que les cas confirmés ont atteint 64 301.



Dimanche, alors qu'il inaugurait une usine de fabrication d'équipement de test de coronavirus, le Premier ministre Abiy Ahmed soutient que les efforts de l'Ethiopie pour trouver un vaccin contre Covid-19 avaient atteint un stade d'essai en laboratoire.



Notons que malgré l'apparition du coronavirus dans quasiment tous les pays africains, la situation est moins dramatique que sur certains continent comme l'Europe et l'Amérique.



Le bilan sur le continent en date de ce 14 septembre fait état de 1,353,390 personnes infectées en Afrique dont un peu plus de 220,997 personnes sous traitement et 32,623 décès.



Et sur les 1,353,390 cas recensés , 1,099,770 personnes ont recouvré leur santé.



Avec près de 110 millions d'habitants, l'Ethiopie deuxième pays le plus peuplé d'Afrique a officiellement déclaré son premier cas de coronavirus le 13 mars dernier,



Les autorités qui n'ont pas opté pour le confinement ont toutes fois pris des mesures telles la suspension des enseignements dans les écoles et universités, celle de tous les évènements sportifs et réunions publiques mais aussi la fermeture de ses frontières terrestres, aériennes et maritimes et la suspension des cours dans les écoles et universités et de tous les évènements sportifs et réunions publiques. Le pays qui n'a pas opté pour le confinement, a décrété l'état d'urgence pour une durée de cinq mois, rappelle-t-on.