Covid-19: le Kenya se prépare à vacciner sa population

C’est une livraison attendue de pied ferme au Kenya. Le dispositif Covax, piloté par l’OMS et l’Alliance du Vaccin, vient de dévoiler ses premières prévisions de distributions de vaccins du Covid-19. Le Kenya lui a commandé 24 millions de doses. Il devrait en recevoir un peu plus de 4 millions d’ici fin février.



Des doses achetées 7,70 dollars. Un tarif négocié avec Covax a expliqué, Mercy Mwangangi, secrétaire administrative en chef au ministère de la Santé. Leurs livraisons restent toutefois dépendantes du feu vert de l’OMS pour le vaccin d’AstraZeneca.



En attendant, le gouvernement kényan se dit prêt à lancer sa campagne de vaccination. Accessible gratuitement aux citoyens, elle se déroulera en trois phases, entre février et juin 2022.



Premier objectif : vacciner plus d’un million de personnes d’ici fin juin 2021. Les personnels de santé et les travailleurs essentiels seront prioritaires. Suivront les plus de 50 ans et les plus de 18 ans ayant des problèmes de santé. Puis, la vaccination s’ouvrira aux personnes jugées vulnérables, notamment celles vivant dans la promiscuité.



Pour y arriver, le Kenya compte se procurer auprès d’autres organismes 11 millions de doses supplémentaires à celles prévues par le dispositif Covax.