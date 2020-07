Covid-19 : manifestations tendues après l'annonce d'un couvre-feu en Serbie

L'annonce par le président Aleksandar Vucic d'un nouveau couvre-feu ce week-end, destiné à lutter contre une résurgence du coronavirus en Serbie, a déclenché un mouvement de protestation à Belgrade, mardi 7 juillet. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des milliers de manifestants rassemblés devant le Parlement.



Les critiques du président lui reprochent d'avoir levé de manière accélérée les mesures initiales de confinement pour pouvoir organiser les élections du 21 juin, un scrutin largement remporté par le parti au pouvoir.



"Démission", "Arrêtez Vucic", scandaient les protestataires, qui lançaient des cailloux contre les policiers. Un petit groupe a fait irruption dans le Parlement, avant d'être repoussé par les policiers anti-émeutes. Dans la nuit, un cordon de policiers avait été déployé pour protéger le Parlement.



Rebond



Après avoir maîtrisé la première vague de l'épidémie début mai, ce pays des Balkans enregistre un rebond du nombre de cas, passant officiellement d'une cinquantaine de contaminations quotidiennes il y a un mois à environ 300 voire 350 actuellement. Les autorités ont fait état, mardi, du décès de 13 personnes, le plus lourd bilan quotidien officiellement annoncé jusqu'ici. La pandémie a contaminé environ 17 000 personnes et fait 330 morts au total.



"Personne ne peut supporter ces chiffres, nous ne voulons pas tuer nos médecins", a déclaré Aleksandar Vucic en annonçant un nouveau couvre-feu durant le weekend. Il a ajouté que les hôpitaux étaient débordés avec près de 4 000 patients.



La Première ministre Ana Brnabic a "condamné avec force" le "vandalisme" contre le Parlement "à un moment où le pays et notre système de santé accusent son coup le plus sévère depuis le début de la pandémie", rapporte la télévision RTS.



La semaine dernière, les autorités avaient déjà durci les mesures pour lutter contre la pandémie. Après une pause d'un mois, des hôpitaux entièrement dédiés au Covid-19 avaient été rouverts dans la capitale. Le gouvernement a décrété une situation d'urgence dans plusieurs villes, dont Belgrade, où un hôpital de campagne a été ouvert.