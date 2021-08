Covid-19 : « une commande du vaccin Moderna a été faite pour 2 millions de doses » (Pr Tandakha Dieye)

Coordonnateur du comité consultatif pour la vaccination au Sénégal, expert immunologue et vaccinalogue de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le Professeur Tandakha Dièye a fait savoir qu' « une commande de vaccin Moderna a été faite pour 2 millions de doses».



« 90% des stocks du vaccin Jonhson and Jonhson sont déjà consommés. Dans le courant du mois d'août, on attend une bonne quantité du vaccin Sinopharm, Astrazeneca et ent Jonhson and Jonhson. Cela montre que la continuité sera assurée dans la dispensation des vaccins, ce qui est une bonne chose », a confié Pr Dièye à L'Observateur.



Il a ajouté qu'une commande du vaccin Moderna a été faite pour 2 millions de doses, mais la tension mondiale retarde la livraison. Pr Tandakha Dièye a assuré que 90% du vaccin Jonhson and Jonhson sont déjà consommés et une nouvelle livraison est attendue dans le courant du mois d'août.