Covid et informalité de l’économie : choix entre faim et Covid. Par Pr Abdou Kane

La prédominance de l’informel dans l’économie sénégalaise fait que beaucoup d’individus n’ont presque pas le choix. Ils doivent arbitrer entre limiter les déplacements pour ne pas attraper la maladie (avec comme conséquence des difficultés financières) et prendre des risques pour gagner leur vie au jour le jour tout en comptant sur la « chance » (probabilité) de ne pas tomber malade en se disant que « Yalla baaxna » et du coup habiter virtuellement un quartier qui s’appelle « khaar Yalla »



C’est un choix difficile entre mourir de faim et attraper la Covid pour ne pas dire mourir de Covid. On préfère gagner immédiatement même si c’est faible et on préfère reporter les pertes même si elles sont plus importantes que ce qu’on perdrait immédiatement.



Les économistes peuvent continuer la lecture:



Daniel Kahneman, prix Nobel d’économie 2002 avait montré qu’il y a des erreurs de jugement (biais cognitifs) qui poussent les individus à prendre des décisions qui, à première vue, sont irrationnelles mais qui peuvent s’expliquer. C’est la naissance de la théorie des perspectives qui remet en cause la théorie de l’utilité espérée développée par Von Neumann et Morgenstern (VNM).



Cela rejoint les concepts de « préférence pour le présent » ou « taux d’escompte psychologique » utilisés en économie pour comprendre la valeur qu’un individu donne au présent comparativement au futur. On parle aussi de taux d’impatience sociale.



Exemples:



1. Beaucoup d’individus vont préférer gagner tout de suite 1000 plutôt que de gagner 2000 après un tirage à pile ou face (où pile=gagner 2000 et face=ne rien gagner). Pourtant en calcul de probabilité, les gains sont identiques.



2. Par contre, beaucoup d’individus vont préférer perdre 2000 après un tirage à pile ou face (où pile=perdre 2000 et face=ne rien perdre) plutôt que de perdre tout de suite 1000 (seulement).



Pour aller plus loin, voir les travaux de Robert Shiller (prix Nobel 2013 avec Eugene Fama et Lars Peter Hansen) et ceux de Richard Thaler, Prix Nobel 2017 qui a travaillé sur la finance comportementale.



Pr Abou KANE

FASEG/UCAD