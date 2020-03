Covid19sn_ les autorités sénégalaises envisagent toute éventualité au cas les choses iraient dans le mauvais sens

Le Sénégal se prépare à tout, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus qui est à 42 cas sous traitement. Le Dr Abdoulaye Bousso, coordonnateur du Centre des opérations d’urgence sanitaire a relevé qu’ils ont déjà des projections au cas où les choses iraient dans le mauvais sens.



« Nous sommes obligés d’être prêts à faire face à cette éventualité, aujourd’hui nous sommes en train d’évaluer tous les scénarii. Nous nous préparons et ce n’est pas seulement le ministère de la Santé, ce sont l’ensemble des autres secteurs, les forces de défense et de sécurité, l’Armée, le ministère de l’Intérieur », a dit Dr Bousso.



Il poursuit : « nous avons déjà des projections au cas où les choses iraient dans le mauvais sens. Mais pour le moment, on croise les doigts, les cas que nous avons ne sont pas très graves, et on espère qu’avec les mesures qui ont été prises par le chef de l’Etat (fermeture des écoles, interdictions des rassemblements), cela pourrait aider. Je pense que dans les 10 prochains jours, on aura une véritable idée sur la tendance de cette épidémie ».



Le ministère de la Santé a fait vendredi son point quotidien de la situation de l'épidémie de Coronavirus au Sénégal. Abdoulaye Diouf Sarr a fait état de 9 nouveaux cas confirmés. Quatre cas importés et cinq cas contacts de l’émigré de Touba venu d'Italie.